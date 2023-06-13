Ankara'da 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Başkentte Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli yakalandı.