Ankara'da 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
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Başkentte Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli yakalandı.
Başkentte Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 05 -12 Haziran tarihleri arasında suç suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Meydana gelen olaylarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel