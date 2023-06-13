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Ankara'da 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Ankara'da 6 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Güncel Haberler

Başkentte Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli yakalandı.

Başkentte Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 05 -12 Haziran tarihleri arasında suç suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Meydana gelen olaylarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sincan Ankara Güncel Haberler

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