Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada - Haberler

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Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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