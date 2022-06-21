Ankara'da 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirildi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'da 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, izinsiz toplanması yasaklanan 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, izinsiz toplanması yasaklanan 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi, Yazlıca Mahallesi'nde O.A'nın bahçesinde yaklaşık 50 ton Çubuk agat taşı ele geçirdi.

İfadesi alınan O.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Jandarma Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

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