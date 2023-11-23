Ankara'da 50 bin kişi evde sağlık hizmetinden yararlanıyor

ANKARA İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe, "İlimizde 2023 itibarıyla, yaklaşık 50 bin evde sağlık hizmetinden yararlanan aktif hastamız bulunmaktadır. Bu hastaların 19 bini 80 yaş ve üzeri, 23 bini ise 65 yaş ve üzerindedir. Ankara'da çok güzel işleyen bir evde sağlık hizmetleri sistemi var" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşamalarını desteklemek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'ne (YAŞAM) ilişkin, Etlik Şehir Hastanesi'nde çalıştay düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara'da 37 kamu hastanesi, 12 özel ağız ve diş sağlığı merkezi, 10 üniversite hastanesi ve 38 özel hastane ile sayısı 4 bini aşan birimde sağlık hizmeti verildiğini söyledi. 16 bini Sağlık Bakanlığı'nda olmak üzere 25 bine yakın da yatak kapasitesi olduğunu belirten Kurtcebe, "Tıbbi cihaz ve ekipman parkımız modern ve ileri teknoloji ile donatılmıştır. Yapıları işler kılan, içindeki insanlardır. Ankara bu açıdan çok şanslıdır. Alanında uzman, deneyimli ve yetenekli 66 bini İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı, 108 bin personel sayısı bulunmaktadır. Ayda ortalama 3 milyon 400 bin muayene yapılmakta ve bunun yüzde 80'i Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşmektedir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'Beyaz Reform' döneminin başlatıldığını kaydeden Kurtcebe, "Bu dönemde birçok yeni ve öncü uygulamalara başlandı. Sağlıkta şiddet, malpraktis, sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler, hasta bakımı süreçleri ile ilgili birçok düzenleme yapıldı. YAŞAM da bu yeni uygulamalardan biri olup Sayın Bakanımız tarafından üzerinde önemle durulmaktadır. Bakanımızın bu konuda kullandığı tabirle, yaş almış çınarlarımız, muhterem büyüklerimiz; hayat her yaşta güzellik barındıran bir serüvendir. Ancak, yaşlılarımızın sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve takibi, bu güzellikleri sürdürebilmeleri açısından büyük bir önem taşır. Günümüzde, kurum bakımının maliyeti ve yaşlı bireylerin sosyal çevresinden uzaklaşması gibi faktörler, evde sağlık hizmetinin önemini giderek artırmaktadır. İlimizde 2023 itibarıyla, yaklaşık 50 bin evde sağlık hizmetinden yararlanan aktif hastamız bulunmaktadır. Bu hastaların 19 bini 80 yaş ve üzeri, 23 bini ise 65 yaş ve üzerindedir. Ankara'da çok güzel işleyen bir evde sağlık hizmetleri sistemi var. Ekibimize teşekkür ederim" dedi.

Kurtcebe, Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında yayımladığı genelge ile YAŞAM'ların kurulmasını ve 80 yaş üzeri vatandaşların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılması talimatını verdiğini söyleyerek, "İlimiz genelinde 26 sağlık tesisimizde YAŞAM kurulmuştur. İlimizdeki sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için YAŞAM birimlerinin işleyişinde uygulama birliğini sağlamak, sağlam temellere dayalı bir yapılanma gerçekleştirmek önemlidir. YAŞAM birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi, bu alanda uzun vadeli, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için burada bir araya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.