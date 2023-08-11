Ankara'da 5 yaşındaki çocuk otomobil altında kalarak fena yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuk otomobil altında kalarak fena yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyurt ilçesi Kızık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ablasıyla karşı yola geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğunun durumunun ağır olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA