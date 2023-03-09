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Ankara'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

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Ankara'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5,7 ton kaçak etil alkol, 2 IBC tankı, 1 alkol kaynatma kazanı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya Güncel Haberler

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