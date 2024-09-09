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Ankara'da 5 Otomobilin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

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ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde aynı bölgede 5 otomobilin karıştığı 2 ayrı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde aynı bölgede 5 otomobilin karıştığı 2 ayrı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale yolu Lalabel Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara yönünde giden 06 CAJ 848 plakalı otomobil, karşı yöndeki 05 LS 929 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kaza yerindeki ilk müdahalesi ve ambulanslarla hastanelere sevki sırasında kara yolunda trafik akışı durduruldu. Bu sırada Kırıkkale yönüne giden 34 HVN 346 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran 34 FIT 774 ve 19 TD 007 plakalı otomobillere çarparak refüje savruldu. İkinci kazada 1 kişi daha yaralandı. 1'i ağır toplam 7 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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