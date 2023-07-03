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Ankara'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yenileme çalışması yapılan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda binada hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anafartalar Caddesi'nde yenileme çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Güncel

Altındağ İtfaiye Güncel Haberler

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