Ankara'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yenileme çalışması yapılan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda binada hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.