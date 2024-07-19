Ankara'da 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Murat Karataş'a ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle üst katlardaki dairelere duman doldu, bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında binada ve dairede hasar oluştu.