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Ankara'da 5 katlı binada çatı yangını

Ankara'da 5 katlı binada çatı yangını

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Anafartalar Caddesi'nde yenileme çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

p> Ankara'da 5 katlı binada çatı yangını

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anafartalar Caddesi'nde yenileme çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Güncel

Altındağ İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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