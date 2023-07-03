Ankara'da 5 katlı binada çatı yangını
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Anafartalar Caddesi'nde yenileme çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anafartalar Caddesi'nde yenileme çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Güncel