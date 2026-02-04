Haberler

Başkentteki tefecilik soruşturmasında şüphelilerin 5,7 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi

Başkentteki tefecilik soruşturmasında şüphelilerin 5,7 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yapılan tefecilik soruşturmasında 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 5,7 milyar liralık hareket tespit edildi. Operasyon kapsamında çeşitli silahlar, uyuşturucu ve kredi kartları ele geçirildi.

Ankara'da 51 şüphelinin gözaltına alındığı "tefecilik" soruşturmasında şüphelilerin 5,7 milyar liralık hesap hareketleri olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların 743 farklı olaydan 900'ü aşkın kişiyi mağdur ettikleri belirlenirken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

İran'a şaka yapmadığını gösteren ABD'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı