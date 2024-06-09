Ankara'da 5,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan takip sonucunda, C.A'nın sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında tırda yapılan aramada, 5,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün, 25 bin adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.