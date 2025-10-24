Haberler

Ankara'da 49 Dolandırıcı Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı yürütülen iki ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalar sonucunda 19 şüpheli tutuklandı, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2 ayrı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen birinci soruşturmada, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan ve mağdurları 'define ve tarihi eser bulma' vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezli Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyonkarahisar illerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilden şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol kararı verdi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, her 2 dosyaya ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haberler.com
