Ankara'da 42 bin 32 üreticiye 220 milyon lira ödeme yapılacak - Haberler

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Ankara'da 42 bin 32 üreticiye 220 milyon lira ödeme yapılacak

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da 42 bin 32 üreticiye 220 milyon lira ödeme yapılacak

Ankara Valiliği, 42 bin 32 üreticiye 220 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, 42 bin 32 üreticiye 220 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreten çiftçilere ek girdi desteği ödemelerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi ödeneği başlıyor. İlimiz genelinde 42 bin 31 üreticimize 220 milyon TL ödeme TC kimlik numarasının son hanesine göre 2 dilimde yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlara 15 Nisan'da, 6 ve 8 olanlara ise 22 Nisan'da ödeme yapılacağı bildirildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği, cumhurbaşkanı, Buğday, Güncel, Haberler

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