Ankara'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 41 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine dün Gölbaşı Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 41 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeklerinin de yardımıyla bir kamyondaki mobilyaların içine gizlenen esrarın bulunduğu anlar yer aldı.