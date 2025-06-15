Ankara'da 41 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminden gelen hayır şartları doğrultusunda Ankara'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar klasik arabalarla şehir turu yaparken, ailelere çeşitli ikramlar sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen şölende, sünnet kıyafeti giyen 41 çocuk, klasik arabalar ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun makam aracının olduğu konvoy ile şehir turuna çıkarıldı. Duaların da okunduğu şölende ailelere ikramlarda bulunuldu.

Çocuklara bisiklet ve çeşitli oyuncakların hediye edildiği etkinliğe, AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yegin ve Ahmet Fethan Baykoç ile Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik de katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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