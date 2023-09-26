Ankara'da 4 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Mamak'ta yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 410 gram line kokain, 42 bin 230 adet sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 TL nakit para ve 100 dolar bulundu.