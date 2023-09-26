Ankara'da 4 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Mamak'ta yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 410 gram line kokain, 42 bin 230 adet sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 TL nakit para ve 100 dolar bulundu.
Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta H.S, Y.A, E.A. ve Ç.Ç'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi edindi.
Şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 410 gram kokain, 42 bin 230 sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 lira ve 100 dolar bulundu.