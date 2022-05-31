ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI - Haberler

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ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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