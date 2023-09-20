Ankara'da 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Ankara'da gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarını izleyerek operasyon düzenledi ve evlerden çalınan ziynet eşyaları ile cep telefonunu ele geçirdi.

Ankara'da 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildikten sonra gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki 4 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarındaki 55 güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, zanlılar E.Y, P.Ö. ve M.B'nin olay yerine taksi ve dolmuşlarla gelip gittiklerini tespit etti.

Şehir dışından gelerek Ankara'da kiraladıkları gecekonduda kalan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, E.Y. ve kardeşi N.Y'yi gözaltına aldı.

E.Y'nin yapılan sorgusunda "hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi.

Operasyon düzenlenen adreslerde, evlerden çalınan küpe, yüzük ve kolyeden oluşan 79 parça ziynet eşyası, 3 bin 100 lira ile cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, ziynet eşyaları ve cep telefonunu sahiplerine teslim etti.

Şüpheli E.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.