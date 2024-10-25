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Ankara'da 33 Şüpheli Terör Propagandası Nedeniyle Gözaltına Alındı

Ankara'da 33 Şüpheli Terör Propagandası Nedeniyle Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatlarına uyarak terör propagandası yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiğini" bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin paylaşılan bilgiler şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen (33) şüphelinin, 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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