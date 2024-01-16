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Ankara'da 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da iş bulma ve faizsiz kredi vaadiyle 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

ANKARA'da, 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadi ile 26 olayda 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ., F.C., S.K., M.S., C.K., S.Y., A.A., E.Ö. ve U.H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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