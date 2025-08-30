Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji Yapıldı

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Cumhuriyet ve Osmanlı döneminden kıyafetler giyen askerler yer aldı. TBMM tören alanında başlayan kortej geçişi, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasında sona erdi. Geçit töreni boyunca vatandaşlar ve çocuklar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı.