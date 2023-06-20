Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu döverek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Onur Gezer hakkında mütaalasını sunan savcı, 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ANKARA'da geçen mayıs ayında 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Onur Gezer hakkında mütaalasını sunan savcı, 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ankara'da Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti. Kadir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise haber verdi. Ardından gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'alt soydan birini kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı baba Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Sanık, tanık ve avukatları dinleyen mahkeme başkanı, mütaalasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaada, sanık baba Onur Gezer'in üzerine atılı 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak isteyen sanık avukatı mahkemeden süre talep etti. Duruşma, 14 Eylül'e ertelendi.