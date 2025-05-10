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Ankara'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kahramankazan'da bir kargo şirketine ait depoda ve araçta 3 ton 352 kilogram bandrolsüz tütün bulundu. 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kargo şirketine ait depoda ve araçta 3 ton 352 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir kargo şirketine ait araçla Malatya'dan Ankara ve çeşitli illere bandrolsüz tütün dağıtımı yapılacağını belirledi.

Polis ekipleri tarafından kargo şirketinin deposunda ve aracında yapılan aramada, dağıtıma hazır kargo kolileri içinde 3 ton 352 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi; sürücü G.T. hakkında işlem yapıldı.

Kargo göndericileri ve alıcıların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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