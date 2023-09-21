Ankara'da 3 Milyon Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri tarafından yaklaşık 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 81 şüpheli gözaltına alınırken, 26 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Operasyonda 15 kilo 714 gram esrar, 1 kilo 51 gram sentetik kannobinoid, 32 bin 802 adet sentetik ecza maddesi, 169 gram metamfetamin, 28 gram eroin, 12 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 113 bin 385 Türk lirası ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 800 bin Türk lirası olduğu bildirildi. - ANKARA