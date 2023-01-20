Ankara'da 3 kişi, otomobilde ölü bulundu (2) Güncel Haberler EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞÖlen 3 kişinin yakınları, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini gözyaşları içinde izledi. EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞ Ölen 3 kişinin yakınları, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini gözyaşları içinde izledi. Ölenlerden çobanlık yapan Mehmet Gökdemir'in eniştesi Ramazan Şengül, "Dün akşam Ankara'ya eğlenmeye gitmişler. Gelirken de alkollü oldukları için arabayı yol kenarına çekmişler. Kaloriferi de açmışlar. Çok üzgünüz" dedi. Murat BEKMEZCİ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, FOTOGRAFLI Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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