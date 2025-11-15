Haberler

Ankara'da 3 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da 3 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
Ankara'da 3 farklı iş yerinden para ve sigara çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarının tespitiyle yakalanarak tutuklandı.

ANKARA'da 3 farklı iş yerinden para ve sigara çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamarasına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ve Altındağ'da 3 farklı büfenin kepenklerini kırarak para ve sigara çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği T.K. (15), H.E. (15), U.G. (15), A.Ş.'yi (15) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

