Ankara'da 3 hafta boyunca sürdürülen asayiş uygulamalarında yakalanan 401 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da 3 hafta boyunca sürdürülen asayiş uygulamalarında yakalanan 401 kişi tutuklandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da 3 hafta boyunca sürdürülen asayiş uygulamalarında yakalanan 401 kişi tutuklandı

Ankara'da, 30 Haziran-21 Temmuz tarihlerindeki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 312 kişi yakalandı, bunlardan 401'i tutuklandı.

Ankara'da, 30 Haziran-21 Temmuz tarihlerindeki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 312 kişi yakalandı, bunlardan 401'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 30 Haziran-21 Temmuz'da asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 763 bin 353 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 312 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 401'i tutuklandı.

Uygulamada kontrol edilen 265 bin 964 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 144 motosiklet ve 55 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 3 bin 930 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 131 bin 868 paket kaçak sigara, 51 kurusıkı tabanca, 108 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1077 fişek, 32 av tüfeği ile 55 kesici ve delici alet ele geçirildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Koruyucu Aile Günü Pursaklar Ankara Güncel Haberler

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