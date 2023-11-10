Ankara'da 3 gün süren e-İhracat Zirvesi sona erdi

TİCARET Bakanlığı himayesinde Ankara'da düzenlenen 8 bin 800 kişinin katıldığı e- İhracat Zirvesi sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; zirveye 3 gün boyunca fiziki olarak ve çevrim içi platformalar vesilesi ile 8 bin 800 kişinin katıldığı belirtilerek, "5 ayrı panel ve 38 farklı modülde 71 konuşmacının yer aldığı e- İhracat Zirvesi'nde tüm paydaşlar bir araya getirilerek, e-İhracatın giderek büyüyen dünyasında firmaların başarılı bir şekilde yol almalarını sağlanması, firmaların kendilerine yol haritaları belirlenmesi, uluslararası ticarette Türk markalarını yaratarak değişen ve gelişen ekonomide pay sahibi bir konuma gelmeleri için A'dan Z'ye e-İhracatın her noktası değerlendirildi. Zirvenin ilk gününde açılış konuşmalarını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat pandemiyle birlikte küresel ticarette bir dijital dönüşüm sürecine başlandığına ve söz konusu dönüşümün e-ticaret sektörü için önemli fırsatlar getirdiğine, 2019 yılında perakende ticaretten yüzde 5 civarında pay alan e-ticaret sektörünün, bu dönüşümle birlikte payının yüzde 19'a yükseldiğini dile getirerek ülkemizin de bu değişimde rekabetten geri kalmadığını vurguladı" denildi.

Zirvede, ele alınan konulara ilişkin, "Zirve, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya'nın e-İhracat Konsorsiyumu modelinin KOBİ'lerimize sunduğu fırsatları, lojistik çözümlerin e-ihracattaki yeri, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerine yapılabilecek potansiyel e-ihracat fırsatlarına değinerek başlattığı ve moderatörlüğünde devam ettirdiği 'E-İhracat Politikalarının Paydaşları' konulu panelle başladı. e-İhracata yön vermesi beklenen küresel trendler olmak üzere, dijital pazar yerlerinde mağaza açılışı ve yönetimi, pazar araştırması ve pazar yeri seçimi, popüler pazar yerlerine ilişkin özellikler, pazarlama ve kampanya yönetimi gibi 'Pazar Yerlerinin ve Çoklu Kanalların e-İhracat İçin Önemi' ve 'Uçtan Uca e-İhracat Konsorsiyumları' panelleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

'DİJİTAL PAZARLAMA ELE ALINDI'

Zirvenin ikinci gününün, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Hasan Önal ve Ticaret Uzman Yardımcısı Sarenaz Yüksel'in 'e-İhracatta Hedef Pazarlar ve Destekler' başlıklı sunumuyla başladığı aktarılan açıklamada, "Dünyada giderek artan mobilite ve sosyal medya kullanımı, firmaları geleneksel ticaret yöntemlerini kullansalar dahi dijitalleşmenin gerekliliği üzerine stratejileri değerlendirildi. Akabinde firmaların müşterilerine ulaşmalarında da dijital pazarlama giderek önem kazanmakta olup etkinlik gününün tamamında dijital pazarlama tüm yönleriyle ele alındı. Kampanya yönetiminden sosyal medya etkileyicilerine kadar çeşitli dijital pazarlamaya yönelik konular hakkında konunun uzmanları tarafından detaylı sunumlarla zirveye devam edildi. 'e-İhracatta Marka Yaratmak' başlıklı konuşmada firmaların, üreticilerin tarihi, kültürü, insanı, bulunduğu cennet coğrafya ve benzersiz hikayeleriyle Türkiye'nin, büyük bir potansiyeli içinde barındırdığı ve üretim ve hizmetler konusunda başarısı ve yetkinliği ile de dünyada tanınan Türkiye'nin ürün ve hizmet üreten konumunun ötesinde markalar yaratan bakış açısına geçmesi gerektiği değerlendirilirken yoğun bir program akışıyla zirvenin ikinci günü sona erdi" ifadeleri kaydedildi.

Bugün gerçekleştirilen 3'üncü gün oturumlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma töreni ile başlayan e-İhracat Zirvesi'nin 3'üncü gününde de yoğun bir katılımla 2 panel, 8 modül ve 2 başarı hikayesi olmak üzere 12 farklı oturum gerçekleştirildi. Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş'ün moderatörlüğünde 'e-İhracatta Lojistik Yönetimi: Deneyimler & Stratejiler' konulu panelde, e-ihracatı yapılan ürünlerin uçtan uca lojistiğini gerçekleştiren hızlı kargo firmaları temsilcilerinin sınır ötesi taşımasında elde ettikleri tecrübeleri ve lojistiğin geleceği hakkındaki görüşlerle birlikte, Sayın Gümüş'ün katılımcılara e-ihracatın beyanı ve gümrük işlemleri konusunda Ticaret Bakanlığı'nın güncel çalışmaları paylaşıldı. Akabinde, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Sayın Tarık Sönmez'in moderatörlüğündeki oturumda pazar yeri entegrasyonu, hesap açılışı, ürün listeleme, ürün gönderimi ve ödeme olmak üzere e-ihracatın tüm adımlarını kapsayan hususlara değinildi. 3 gün boyunca e-ihracatın giderek büyüyen dünyasında firmaların başarılı bir şekilde yol almalarını sağlamak amacıyla e-ihracatın tüm paydaşlarının bir araya getirildiği e-İhracat Zirvesi, yoğun bir ilgi ve katılımla e-ihracatın her adımının değerlendirilmesi ve bunlarla birlikte B2B Platformlarının geleceği, başarı hikayeleri ve yapay zekanın e-ticarette nasıl kullanılacağı konuları da değerlendirilerek son buldu."