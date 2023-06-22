Ankara'da 3 ayrı hırsızlık olayında bir şüpheli yakalandı
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Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma timleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.
Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerindeki 3 ayrı hırsızlık olayında tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, 12-19 Haziran tarihleri arasında Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, 3 hırsızlık olayı aydınlatılarak tespit edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel