Ankara'da 3 ayrı hırsızlık olayında bir şüpheli yakalandı

Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma timleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.