Üye Girişi
Haberler
Ankara'da 3 ayrı hırsızlık olayında bir şüpheli yakalandı

Ankara'da 3 ayrı hırsızlık olayında bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma timleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerindeki 3 ayrı hırsızlık olayında tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, 12-19 Haziran tarihleri arasında Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 3 hırsızlık olayı aydınlatılarak tespit edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Jandarma JASAT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title