Ankara'da 3 aracın üzerine ağaç devrildi

Ankara'da da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu. Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978, hareket halindeki 06 BLT 246 ve 06 DKJ 051 plakalı araçlarda hasar oluştu. Devrilen ağaçtan sarkan dalların yola düşme ihtimalinden kaynaklı yol kısmen trafiğe kapatıldı.