Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Ankara'da 3 aracın üzerine ağaç devrildi

Güncel Haberler

Ankara'da da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu. Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978, hareket halindeki 06 BLT 246 ve 06 DKJ 051 plakalı araçlarda hasar oluştu. Devrilen ağaçtan sarkan dalların yola düşme ihtimalinden kaynaklı yol kısmen trafiğe kapatıldı.

Ankara'da 3 aracın üzerine ağaç devrildi

ANKARA - Ankara'da da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978, hareket halindeki 06 BLT 246 ve 06 DKJ 051 plakalı araçlarda hasar oluştu.

Devrilen ağaçtan sarkan dalların yola düşme ihtimalinden kaynaklı yol kısmen trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title