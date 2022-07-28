ANKARA'DA 28 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Haberler

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ANKARA'DA 28 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde durdurulan otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde durdurulan otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dün akşam saatlerinde içinde Z.Ö., E.A. ve G.K.'nin bulunduğu otomobili, Polatlı girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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