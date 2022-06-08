Ankara'da 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler

Ankara'da 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi Başkentte bir depoya düzenlenen operasyonda, 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Başkentte bir depoya düzenlenen operasyonda, 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bir depoda kaçak ilaç bulundurulduğu bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Depoya düzenlenen operasyonda 263 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Cankut Taşdan - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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