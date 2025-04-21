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Ankara'da 23 Nisan Coşkusu: Vali Şahin Dünya Çocuklarını Ağırladı

Ankara'da 23 Nisan Coşkusu: Vali Şahin Dünya Çocuklarını Ağırladı
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Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını kabul ederek, bayramın önemine vurgu yaptı ve savaşların çocuklar üzerindeki etkilerini eleştirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, dünyada çocuklara armağan edilen, ithaf edilen tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu konuda ülkemizi ayrıcalıklı olarak görüyoruz. Ülkemizin çocuklara, gençlere verdiği önemi ifade etmesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Vali Şahin, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını, Ankara Valiliği'nde kabul etti.

Törende konuşan Şahin, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklara armağan edilen, ithaf edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dolayısıyla bu konuda ülkemizi ayrıcalıklı olarak görüyoruz. Ülkemizin çocuklara, gençlere verdiği önemi ifade etmesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizleri sadece burada ağırlamış olmuyoruz. Ankara'da çeşitli etkinliklere katılarak ülkemizi tanımış olacaksınız. Yani sembolik anlamda dünya barışına da sizler katkıda bulunacaksınız ve onun temsilcileri olacaksınız."

Gazze'de hiçbir günahı olmayan binlerce çocuğun katledildiğine dikkati çeken Şahin,"Dünyanın başka yerlerinde başka savaşlarda yine binlerce, yüz binlerce çocuk katlediliyor. Bunu durdurmak aslında hepimizin elinde ama en çok da bunu durdurabilecek olan sizlersiniz. Sizin o çocuk yüreğiniz, o saf ve temiz yüreğiniz, gönülleriniz her türlü savaşı, her türlü kötülüğü engelleyebilecek büyüklükte ve kuvvette." diye konuştu.

Şahin törende, çeşitli ülkelerden gelen çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca çocuklar da Şahin'e ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Törenin ardından Şahin, yöresel kıyafetleriyle valiliğe gelen çocuklarla valiliğin girişinde fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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