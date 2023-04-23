Ankara'da 23 Nisan coşkusu (2)

1'İNCİ MECLİS'TE ANMA TÖRENİ

"Memleketin önemli bir kısmı işgal edilmişken, millet utanç verici bir esarete mahkum edilmeye çalışılırken açılan Gazi Meclis'in bu ilk mütevazı salonundan bütün dünyaya şunu söylüyoruz. 'Türkiye neresidir' diye sorulduğunda, siyasi haritalara bakıp cevap vermek bugün için artık yeterli değildir. Türkiye'nin sınırları, haritaların gösterdiği yerde başlayıp bitmez. Türkiye'nin sınırları, gönlümüzden, tarihimizden, uğruna şehit verdiğimiz yerlerden başlar ve kendimizi sorumlu hissettiğimiz coğrafyalarda biter. Adım attığımız yeni dönemde ispatlayacağımız hakikat, tahakkuk ettireceğimiz iddia, vazife duygusuyla ve adanmışlara özgü çelikten bir iradeyle gidip etkinleşeceğimiz her yer, bizim için vatan toprağıdır. Önümüzdeki yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olmasının manası, mayası, ruhu, yolu ve gayesi budur."