Ankara'da 23 Nisan coşkusu (2)

1'İNCİ MECLİS'TE ANMA TÖRENİ

23 Nisan etkinlikleri kapsamında 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop, katılımcılara hitap etti.

Enes GEYİK- Murat BEKMEZCİ/ANKARA,