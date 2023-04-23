Ankara'da 23 Nisan coşkusu (2)
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1'İNCİ MECLİS'TE ANMA TÖRENİ23 Nisan etkinlikleri kapsamında 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) anma töreni düzenlendi.
1'İNCİ MECLİS'TE ANMA TÖRENİ
23 Nisan etkinlikleri kapsamında 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop, katılımcılara hitap etti.Şentop, "Bu türden merasimlerin ve anma toplantılarının sık tekrar edildikçe; tarihi hadiselerin, şahsiyetlerin ve fikirlerin anlamlarını örseleyip sıradan hale getirdiği yönünde eleştiriler zaman zaman ifade edilir. Eğer bu merasimler ve anma toplantıları, yüzeysel yaklaşımlarla, basmakalıp şekilcilikle gerçekleşiyorsa, sahiden de bu sonucu doğurabilir. Fakat bu toplantılar, esası ve ruhu anlamaya dönük bir çabayı içeriyorsa, fevkalade faydalıdır, yol göstericidir. İşte bu yüzden, 23 Nisan'ın tarihi anlamını kavramaya, bize bıraktığı siyasi mirası hakkıyla tespite, kavradıklarımızı ve tespitlerimizi genç nesillere aktarmaya mecburuz. Bugün 103'üncü açılış yıl dönümünü idrak ettiğimiz TBMM'nin ve milli mücadelenin karargahı olmuş 1'inci Meclis'in bu devlet var oldukça, bu millet hayatiyetini devam ettirdikçe büyük ve yol gösterici bir anlamı olacaktır" diye konuştu.İçinde bulundukları binanın manevi değerine işaret eden Şentop, "Bu Anadolu beldesi içinde, bulunduğumuz şu mütevazı bina, dünya başkentlerine meydan okuyan bir mücadelenin karargahı, 200 yıllık mağlubiyetler silsilesini parlak bir zaferle sona erdiren merkez olmuştur" dedi.'SINIRLARI, HARİTALARLA CEVAPLAMAK YETMEZ' Türkiye'nin yeni bir yüzyılın eşiğinde olduğunu söyleyen Şentop, yeni dönemin ' Türkiye Yüzyılı' olmasında ısrarlı olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Memleketin önemli bir kısmı işgal edilmişken, millet utanç verici bir esarete mahkum edilmeye çalışılırken açılan Gazi Meclis'in bu ilk mütevazı salonundan bütün dünyaya şunu söylüyoruz. ' Türkiye neresidir' diye sorulduğunda, siyasi haritalara bakıp cevap vermek bugün için artık yeterli değildir. Türkiye'nin sınırları, haritaların gösterdiği yerde başlayıp bitmez. Türkiye'nin sınırları, gönlümüzden, tarihimizden, uğruna şehit verdiğimiz yerlerden başlar ve kendimizi sorumlu hissettiğimiz coğrafyalarda biter. Adım attığımız yeni dönemde ispatlayacağımız hakikat, tahakkuk ettireceğimiz iddia, vazife duygusuyla ve adanmışlara özgü çelikten bir iradeyle gidip etkinleşeceğimiz her yer, bizim için vatan toprağıdır. Önümüzdeki yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olmasının manası, mayası, ruhu, yolu ve gayesi budur."
Enes GEYİK- Murat BEKMEZCİ/ANKARA,
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel