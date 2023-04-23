Ankara'da 23 Nisan coşkusuTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ankara'da 23 Nisan coşkusu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene katılan çocuklar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir, halka açıldı.