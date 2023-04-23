Ankara'da 23 Nisan coşkusu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Başkent'te ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklar ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğrenciler ile Aslanlı Yol'da yürüyen Bakan Özer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Törenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene katılan çocuklar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir, halka açıldı.