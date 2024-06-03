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Ankara'da 2024 Sezonunun İlk Arpası Satıldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 2024 sezonunun ilk ürünü olan arpa, sembolik fiyatla satıldı. Arpanın kilogramı 150 liradan alıcı buldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2024 sezonunun ilk ürünü arpa, kilogramı 150 lira sembolik fiyattan satıldı.

Polatlı Ticaret Borsasında (PTB), yılın ilk arpasının getirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Yeniköseler Mahallesi'ndeki üreticilerden Mehmet Çınar'ın ürettiği ilk ürün arpa Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu'nun yönetiminde satışa sunuldu.

Arpanın ilk 100 kilogramı sembolik olarak kilosu 150 liradan, kalan 8 bin 900 kilogramı ise 8 liradan zahire şirketi yetkilisi Erkan Bozkuş tarafından satın alındı.

Borsa Başkanı Toplu, yağışların geç gelmesi nedeniyle arpada biraz verim düşüklüğü yaşandığını, piyasada oluşacak fiyatların bunu telafii edeceğini söyledi.

Üretici Mehmet Çınar, 35 dönüm tarladan 9 ton ürün aldığını, ortalama rekoltenin dekara 257 kilogram olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Polatlı Ankara Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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