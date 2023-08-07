Ankara'da 2 yaşındaki kız çocuğu pencereden düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 1987'nci Sokak'ta yer alan bir apartmanda dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Menesa Baykan, ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan minik kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Baykan hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA