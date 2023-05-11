Ankara'da 2 ton 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde 2 tıra düzenlenen operasyonda, 2 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde 2 tıra düzenlenen operasyonda, 2 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde 2 tıra operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 milyon 520 bin sahte bandrollü makaron, 2 ton 920 kilogram sök tak bandrollü tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel