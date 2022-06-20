Ankara'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı ANKARA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ'lı terörist yakalanıp, gözaltına alındı. ANKARA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ'lı terörist yakalanıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli takip sonrası Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu A.N. ve C.V.'yi yakalanıp, gözaltına aldı. Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu A.A. da operasyonla gözaltına alındı. Dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile DEAŞ'ın infaz görüntüleri bulunan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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