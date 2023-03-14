Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Erdinç Özer yönetimindeki 42 VR 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı yola geçerek Hacı Ali Eroğlu yönetimindeki 06 BB 2350 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.