Ankara'da 2 Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-12 Haziran tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde "Kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.I. adlı şahıs Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö. adlı şahıs ise Çubuk ilçesinde yakalanarak Şaşmaz Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 359 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA