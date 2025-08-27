Ankara'da 2'inci 'kristal ayaklar' ödül töreni düzenlendi

ANKARA'da Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlaması, kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturması amacıyla 'kristal ayaklar' ödül töreni düzenlendi.

Bu sene ikincisi düzenlenen ve sunuculuğunu Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın yaptığı 'kristal ayaklar' ödül töreni Cermodern'de yapıldı. Ödül törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçilirken, Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Neca Güngör Kırağası'na verildi. Gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesajı Hande Fırat okudu.

Mesajda, "Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira kadınların gücü, toplumun gücü, sesi ise milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki bu cesur ve azimli kadınlar, kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ: GENÇ KIZLARIN SAHADAKİ CESARETİ HEPİMİZİN ORTAK GURURU

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Spor, toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü alanlardan biridir. Bu anlamda kadın futbolunun yükselişi, aslında sadece spor dünyasında değil. Toplumsal dönüşümde de yeni bir sayfa açmaktadır. Kadın futbolcularımızın sahalarda sergilediği başarı, genç kızlarımıza hayallerinin peşinden koşma cesareti veriyor. Biz de bakanlık olarak, sporun dönüştürücü gücünden faydalanmak için kadınların ve genç kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kız çocuklarımızın sahalarda elde ettiği her başarı, daha özgüvenli, kararlı ve güçlü bireylerinin yetişmesine vesile olacaktır. Bugün, gerek Ağrı'da ve Sivas'ta bakanlığımız bünyesindeki kulüplerimiz gerek destek olduğumuz Hakkari Yüksekova kadın futbol takımları ile genç kızlarımıza yeteneklerini keşfedecekleri bir yol açıyoruz. Diğer yandan korumamız altındaki çocuklarımızı da sporla buluşturan çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonuyla imzaladığımız protokol bu çalışmalarımızdan biridir. Böylece, çocuklarımızın oluşturduğu futbol takımlarının teknik destek almasını sağlıyoruz. Ayrıca 56 ilimizde bin 478'i kız olmak üzere toplam 2 bin 963 lisanslı sporcu çocuğumuz judo, badminton, halter, voleybol, yüzme gibi branşlarda başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Genç kızların sahadaki cesareti, çocuklarımızın sporla büyüyen umutları, aslında hepimizin ortak gururu. ve biz bu gururu, 2025 Aile Yılı vesilesiyle daha da büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

BAKAN URALOĞLU: TIPKI İŞ HAYATINDA OLDUĞU GİBİ FUTBOLDA DA KADINLARIMIZ VAR OLUYOR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Bu organizasyon, sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda kadınların spordaki gücünü, azmini ve kararlılığını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya gösteren bir platformdur. Kadın futbolcularımız sahada sergiledikleri mücadele, yetenek ve kararlılıkla bu gerçeği her an yeniden kanıtlamaktadırlar. Tıpkı iş hayatında olduğu gibi futbolda da kadınlarımız var oluyor. Eskiden futbol erkek oyunudur yaklaşımı, bugün yerini futbol herkesin tutkusudur anlayışına da bırakmıştır" diye konuştu.

BAKAN BAK: BUGÜN ŞIRNAKTA, ROKET YERİNE RAKET SESLERİ VAR

Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde, ödüle layık olan sporcuları tebrik ederek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörsüz Türkiye sürecinde bölgede yaptığımız spor testi yatırımları da hepimizin malumu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması, gençlere verdiği değer ve Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız devasa spor testleriyle beraber Türkiye, bir spor ülkesi olma hızla ilerliyor. Türkiye'de bir spor testi devrimi yaşanmaktadır. Modern stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla ve yapılan atletizm testleriyle müthiş bir yatırım var. Gençlerimizi sporun iyileştirici gücünden faydalanmasını sağlayalım çünkü spor iyileştirir. Bu nedenle sporun bu etkin yönünü kullanmak çok önemli. Spor, aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan uzak tutan en önemli faaliyet. Büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye için hep beraber çalışalım. Bugün Şırnak'ta 'roket sesleri yerine raket sesleri var.' Dolayısıyla artık biz terörü istemiyoruz. Spor istiyoruz, turizm istiyoruz. Güçlü Türkiye istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

BAKAN GÜLER: SAHADA KOŞAN HER GENÇ KIZIMIZ UMUT VE İLHAM KAYNAĞI OLMAKTADIR

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Pek çok insanın büyük bir ilgi duyduğu spor, bireyleri bir araya getiren, sınırları kaldıran ve ortak duygular etrafında kenetleyen evrensel bir dildir. Şüphesiz ki sporun en yaygın alanlarından birisi de futboldur. Ancak futbol bir yazarın dediği gibi asla sadece futbol değildir. Öyle ki futbol yüksek heyecanın, cesaretin, takım ruhunun, azmin ve inancın sahaya da yansımasıdır. İşte bu nedenle sahada koşan her genç kızımız eşitlik ve cesareti simgelerken aslında geleceğe bir umut ve bir ilham kaynağı olmaktadır. Biliyoruz ki sahada ter döken her kızımız yarınlarımızı daha güçlü ve ümitli kılmaktadır. Bu nedenle onların çabalarını, kararlılıklarını ve başarılarını özellikle takdir ediyor, yanlarında olmaktan ve kendilerini desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla evlatlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın bu ruhla sahada yer alması ise ülkemizin hem spor hem de toplumsal gelişim yolculuğuna güç katmaktadır" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilen gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçildi. Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü ise Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Neca Güngör Kırağası'na verildi. Gecede, yılın defans oyuncusu seçilen Trabzonspor'dan Dilan Bora, yılın orta saha oyuncusu seçilen Beşiktaş'tan Meryem Cennet Çal, yılın kalecisi seçilen ABB FOMGET'ten Selda Akgöz, yılın teknik direktörü seçilen ABB FOMGET'ten Cumali Enginar ve birçok isim ödül aldı.