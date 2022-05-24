Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı - Haberler

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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

AA - Güncel
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Ankara'da, DEAŞ terör örgütü adına maddi yardım toplama ve eleman kazanma çalışmaları yürüttükleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü adına maddi yardım toplama ve eleman kazanma çalışmaları yürüttükleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırma faaliyeti yürüttükleri ve örgüt adına maddi yardım topladıkları, ayrıca yurt dışındaki örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 zanlı takibe alındı.

Takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü üyelerine ait adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Güncel

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