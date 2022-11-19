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ANKARA'DA 2 CAMİDE YANGIN

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ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki 2 camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki 2 camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili zihinsel engelli olduğu belirtilen O.G.Y. (55), polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Polatlı Çarşı Camii ve Sanayi Camii'nin girişinde sabah ezanı öncesi yangın çıktı. İhbar üzerine camilere sevk edilen itfaiye ekipleri, her iki yangını da kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sokakta yaşayan ve camilerde kalan zihinsel engelli olduğu belirtilen O.G.Y.'yi polis merkezine götürdü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Polatlı Güncel Haberler

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