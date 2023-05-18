Ankara'da 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek konserler sebebiyle bazı yollar araç geçişine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek konserler sebebiyle bazı yollar araç geçişine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yarın Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan Anıtpark'ta 16.00-20.00 saatleri arasında 'Genç Ön Grup Konserleri' ve saat 20.30'da 'Ceza Konseri' düzenlenecek.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.