Ankara'da 1714 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 1714 kişi yakalandı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), Çubuk, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 hırsızlık olayını aydınlattı.

Çalışma kapsamında 21 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince devriye faaliyetleri sırasında ise çeşitli suçlardan aranan 1673 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.