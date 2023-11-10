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Ankara'da 15 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonda, 15 ton sahte deterjan ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yenimahalle ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 15 ton sahte deterjan bulundu ve bir şüpheli yakalandı.